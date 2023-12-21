Ticaret Bakanı Bolat, Gümrük Birliği müzakerelerinin başlayacağı tarihi açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Azerbaycan-Türkiye Yatırım Forumu'na katıldı. Bolat, Azerbaycan ile ticaret hacminin bu yıl 7 milyar doların üzerine çıktığını belirterek, "Azerbaycanın en büyük yatırımları Türkiye'de. 2 bin 800 Azeri yatırımcı Türkiye'de yatırım yapmış. Yatırımlar arttıkça ticaret de katlanarak büyüyor. Enerji fiyatlarının yükselişi Azerbaycan'ın elini kuvvetlendirdi. Dağlık Karabağ'ın kurtarılması çok önemli yatırımların da önünü açtı" dedi.

AB ile ilişkiler ve Gümrük Birliği'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bolat, Avrupa Birliği'nin siyasi bir tutum olarak şu anda müzakereleri durdurduğunu vurguladı.

Süreç tıkanmış durumda

Bolat, AB'nin Türkiye için önemli bir müttefik olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Aramızda bir gümrük birliği var ancak şu anda tıkanan bir süreç söz konusu. Her konuda AB komisyonu ile görüşmeler gerçekleştirildi. Olumlu da bir tutum söz konusu. Almanya'nın da önemli olumlu bir tutumu oldu.

Gümrük birliğinin modernleştirilmesi konusunda AB komisyonunun olumlu bir tutumu var. Vize sorunlarının aşılması, taşımacılık kotalarının artırılması gibi görüşmelerimiz var.

Komisyon görüşmeleri şu anda ertelenmiş durumda, ben bunu siyasi bir tutum olarak görüyorum. Ancak bu dünyanın sonu değil. Özellikle AB, Türkiye'yi önemli bir üretim üssü olarak görüyor. AB siyasetçilerinden ziyade iş dünyası Türkiye ile daha çok yakınlaşmak istiyor. Müzakereler önümüzdeki yıl başlayabilir."