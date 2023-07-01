Ticaret Bakanı Bolat, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştü

Ticaret Bakanı Bolat, Suudi mevkidaşıyla görüştü. Bakan Bolat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kurban Bayramı vesilesi ile tebriklerini ileten Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid bin Abdullah Al Kasabi ile Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki karşılıklı ticaret, yatırım ve turizm alanlarındaki ilişkileri daha da güçlendirmek için güçlü bir diyalog içinde olunması yönündeki kararlılığımızı vurguladık."