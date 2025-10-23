  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ticaret Bakanı Bolat, Ummanlı mevkidaşı Al Yousef bir araya geldi
Takip Et

Ticaret Bakanı Bolat, Ummanlı mevkidaşı Al Yousef bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Umman Sanayi, Ticaret ve Yatırım Teşvik Bakanı Qais Mohammed Moosa Al Yousef ile yaptıkları görüşmede, ortak projeleri hayata geçirmek üzere temasları daha da sıklaştırma kararı aldıklarını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ticaret Bakanı Bolat, Ummanlı mevkidaşı Al Yousef bir araya geldi
Takip Et

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ülkeleri ziyareti kapsamında geldikleri Umman'da, bu ülkenin Sanayi, Ticaret ve Yatırım Teşvik Bakanı Al Yousef ile bir araya geldiklerini ifade etti.

Görüşmede, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da bulunduğunu belirten Bolat, burada Türkiye ve Umman ticaret hacminin artırılması ve çeşitlendirilmesi amacıyla Körfez İşbirliği Konseyi ile yürütülen Ekonomik ve Ticari İşbirliği Anlaşması'nın sağlayacağı yeni fırsatların ele alındığı bilgisini verdi.

Vizyon 2040 programı çerçevesinde sektörlerde ortak projeler artırılacak

Bolat, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin karşılıklı derinleştirilmesine yönelik somut işbirliği alanlarının da değerlendirildiğini belirterek şunları kaydetti:

"Umman'ın ekonomik dönüşüm hedeflerini içeren Vizyon 2040 programı çerçevesinde müteahhitlik, yeşil ekonomi, turizm, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik başta olmak üzere çeşitli sektörlerde işbirliğimizin artırılması konusunda mutabık kaldık. Bu doğrultuda, iki ülke iş çevrelerinin karşılıklı imkanları daha iyi tanımalarını sağlamak ve ortak projeleri hayata geçirmek üzere önümüzdeki dönemde temaslarımızı daha da sıklaştırma kararı aldık. İki ülke liderlerinin yıllık 5 milyar dolar olarak hedefledikleri ortak ticaret hacmini gerçekleştirmek için Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi toplantılarını, karşılıklı ihtisas fuar katılımlarını, genel ve sektörel ticaret heyetlerini, karşılıklı eğitim ve teknik işbirliğini, serbest bölgeler ve organize sanayi bölgeleri işbirliğini artırma kararı aldık."

Kirada gelir vergisini kimler ödemeyecek?Kirada gelir vergisini kimler ödemeyecek?Ekonomi
Meyve ve sebzede fiyat fırtınası: Vatandaşın sofrasına zor ulaşıyorMeyve ve sebzede fiyat fırtınası: Vatandaşın sofrasına zor ulaşıyorEkonomi

 

Gündem
Oyuncu Ozan Güven'in cezası onandı: Güven, açık cezaevine girecek
Oyuncu Ozan Güven'in cezası onandı: Güven, açık cezaevine girecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunu tamamladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunu tamamladı
Bursa'da geceleri uyutmayan patlama sesleri gizemini koruyor (Video)
Bursa'da geceleri uyutmayan patlama sesleri gizemini koruyor (Video)
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı
AKOM tarih verdi: İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak
AKOM tarih verdi: İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak
Türk askeri Gazze'ye giderse hangi görevleri yapabilir?
Türk askeri Gazze'ye giderse hangi görevleri yapabilir?