Ticaret Bakanı Bolat, Ürdün'de Sanayi ve Ticaret Bakanı Qudah ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün, kıymetli mevkidaşım Ürdün Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanı Sayın Yarub Qudah ile Türkiye-Ürdün Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı'nın ilkini gerçekleştirmek üzere Amman’dayız. Sayın Qudah ile gerçekleştirdiğimiz verimli görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret, yatırım, müteahhitlik ve sanayi iş birliği alanlarını kapsamlı biçimde ele aldık. Türkiye ile Ürdün arasındaki kıymetli bağları; adil, sürdürülebilir ve karşılıklı kazanca dayalı ticari ortaklıklarla daha da güçlendirme irademizi bir kez daha teyit ettik. Bu ziyaret vesilesiyle tesis edeceğimiz ortak iş birliği mekanizmalarıyla, 2024 yılında 1,1 milyar dolar olarak gerçekleşen ticaret hacmimizi çok daha yüksek seviyelere taşımakta kararlıyız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda; ülkemizin üretim, ihracat ve yatırım kapasitesini her coğrafyada güçlendirmek, dost ve kardeş ülkelerle bereketli iş birlikleri kurmak için çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Görüşmede hangi konular ele alındı?

Bakan Bolat, bir diğer paylaşımında ise "Ürdün Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanı Sayın Yarub Qudah ile birlikte Türkiye–Ürdün Yuvarlak Masa Toplantısı'nı gerçekleştirdik. İki ülke iş dünyasının temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda; firmalarımızın ortak projelerde yer alması, mevcut ortaklıkların güçlendirilmesi, karşılıklı yatırımların artırılması ve ikili ticaretin yeni alanlara taşınması yönünde atılabilecek adımları detaylı biçimde ele aldık. Toplantı vesilesiyle, Türk ve Ürdünlü iş insanlarının taleplerini, beklentilerini ve iş birliği potansiyellerini yakından dinleme imkanı bulduk. Türkiye olarak, Ürdün ile adil, sürdürülebilir ve karşılıklı kazanca dayalı bir ticaret vizyonunu hayata geçirme noktasında güçlü bir irade ortaya koyuyoruz. Allah’ın izniyle, Türkiye ve Ürdün’ün el birliğiyle atacağı adımlar; ticarette bereketi, bölgede istikrarı ve kardeşlikte derinliği artıracaktır" açıklamasında bulundu.