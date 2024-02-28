Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la ilgili açıklama: İddia doğru değil
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Bazı basın yayın organlarında yer alan ‘Ticaret Bakanı Ömer Bolat görevinden ayrılmak istedi ve talebini Cumhurbaşkanı'na iletti’ iddiası doğru değildir." açıklaması yaptı.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın görevinden ayrılmak istediği ve talebini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiği iddiası hakkında açıklama yaptı.
Yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan ‘Ticaret Bakanı Ömer Bolat görevinden ayrılmak istedi ve talebini Cumhurbaşkanı'na iletti’ iddiası doğru değildir. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, göreve geldiği günden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bakan Bolat’ın özel işlerini aksattığı için görevinden ayrılmak istediği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Piyasalarda güvensizlik oluşturmaya yönelik kulis adı altında yapılan manipülatif haberlere itibar etmeyiniz." denildi.