Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan 'Vedat Milor' açıklaması

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Merkezi'nde düzenlenen 'MÜSİAD Geleneksel İftar Programı' Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kent lokantasına soruşturma açıldığına dair sosyal medyada köpürtülen bir haberin yayınlandığını ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:

"İşin aslı şudur arkadaşlar. Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü diye bizim bir genel müdürlüğümüz var. Bunun görevleri arasında sahte reklamlarla ve örtülü reklamlarla mücadele diye de kanuni bir görevi var, kanun maddesine dayanan. Bu görevini yaparken de tarafsız ve bağımsız bir kurum olmak açısından yine kanunla belirlenmiş bir Reklam Kurulu var. Bu tarafsız kurumun içinde 19 üye var. Bizim Bakanlığımızdan sadece iki kişi var. Genel müdürümüz ve genel müdür yardımcısı. 2-3 tane daha bakanlık üyesi var. Gerisi STK'ler ve temsilcilerden oluşuyor.

"Örtülü reklam yapıyor şeklinde CİMER'den şikayet gelmiş"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin temsilcisi ve reklam kurulunun üyesinin de yer aldığı bir soruşturmayı değerlendirdi. Bakan Bolat, "Vedat Milor, genellikle lüks mekanlarda incelemeler yapar ve Kent Lokantası'na giderek yemek yemiştir. Bu durumdan mutluluk duyarız ancak CİMER üzerinden yapılan şikayetle, Milor'un YouTube sayfasında örtülü reklam yaptığı iddiası ortaya çıkmıştır. Reklam Kurulu'na bağlı sekreterya, bu konuyu inceleyerek Milor'a 'Örtülü reklam yaptınız mı?' sorusunu yöneltmiştir. Milor, YouTube'dan gelir elde eden bir influencer olarak bu konuda sıkça karşılaşılan bir durumla karşı karşıya kalmıştır" ifadelerini kullandı.

"Haber köpürtmeye çalışıyorlar"

Bakan Bolat, "6 Mart günü bir araya geliyorlar. Biz bunu nasıl bir mağduriyet ve büyük reklam operasyonuna çeviririz diye kendi besledikleri yandaş bir sosyal medya üzerinden cuma sabahı haber köpürtmeye çalışıyorlar. İşte ucuz yemek verdiği için kent lokantasına soruşturma açtı Ticaret Bakanlığı diye. Bir kere dosyayla ilgilenen bağımsız bir kurul, Reklam Kurulu ve onun sekreteryası. Bu sekreteryanın içinde İBB temsilcisi de var. Bununla alakalı bir soru soruyor. Bilgi istiyor. Sizin hakkınızda böyle şikayetler geldi CİMER'e. Olayın bütün aslı astarı budur. Reklam Kurulunun işine karışamayız ama olay bundan ibaret arkadaşlar. Biz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının Türkiye'de yaptığı binlerce aşevleri, sosyal tesisler, lokantalar bunları görmüş bir nesiliz. İstanbul'da 17 kaç tane Kent Lokantası var. Biz halkımızın Kent Lokantalarında hizmet almasından gocunmayız. Tam tersine halkımıza yapılacak bütün güzel sosyal hizmetlerden kıvanç duyarız." dedi