Ticaret Bakanlığı 95 personel alacak: Başvuru şartları belli oldu

Ticaret Bakanlığı, bünyesinde çalıştırılmak üzere kapsamlı bir personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sözleşmeli ve kadrolu pozisyonlardan oluşan toplam 95 personel için başvuru süreci başlayacak.

e-Devlet üzerinden başvuru zorunluluğu

Bakanlıktan yapılan duyuruda, başvuruların 24 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayarak 5 Aralık 2025 Cuma günü mesai bitimine kadar sadece e-Devlet üzerinden alınacağı bildirildi. Adayların Kariyer Kapısı (kariyerkapisi.gov.tr) üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor.

Sözleşmeli personel alımları kapsamında Gümrük Muhafaza Memuru, Mühendis, Büro Personeli, Genel Adamı ve Şoför pozisyonlarında toplam 65 personel istihdam edilecek. Gümrük Muhafaza Memuru adayları için sözlü sınav şartı bulunuyor.

30 Kadrolu personel istihdam edilecek

Kadrolu personel alımlarında ise Memur, Mühendis ve Kimyager ünvanlarında toplam 30 personel alınacak. Bu pozisyonlara yerleştirmeler doğrudan KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacak ve sınav uygulanmayacak.

Gümrük muhafaza memurları için sözlü sınav

Gümrük Muhafaza Memuru pozisyonlarına başvuracak adaylar, KPSS puanlarına göre yapılacak ön elemeden sonra sözlü sınava tabi tutulacak. Sözlü sınavda en az 70 puan alan adayların başarı puanı, KPSS ve sözlü sınav puanlarının ortalaması alınarak hesaplanacak.

Güvenlik soruşturması şartı

Tüm pozisyonlar için adaylardan görev yeri ve kadroya göre Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması veya Arşiv Araştırması olumlu sonucunun alınması şartı getirildi. Ayrıca adayların yurdun her yerinde ve her türlü iklim koşullarında görev yapmaya elverişli olması gerekiyor.

Başvuru için önemli uyarılar

Adayların yalnızca bir pozisyon ya da kadro için başvuruda bulunabileceği belirtildi. Başvuru işleminin hatasız ve eksiksiz yapılmasından adayların kendilerinin sorumlu olduğu vurgulandı. Posta yoluyla yapılacak başvuruların kesinlikle kabul edilmeyeceği açıklandı.

Yedek aday listesi oluşturulacak

Her iki personel grubu için de asıl aday sayısının yüzde yirmisini geçmeyecek şekilde yedek aday listesi oluşturulacağı bildirildi. Yedek adaylar, asıl adaylardan boşalan pozisyonlara sırayla atanabilecek.