Ticaret Bakanlığı açıkladı: 2025 yılının ilk 7 ayında 878 dosyaya 156.8 milyon TL'lik ceza

Reklam Kurulu, 2025’in Ocak-Temmuz döneminde toplam 970 dosyayı inceleyip değerlendirdi. Bunların 875’i, aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama kapsamında mevzuata aykırı bulundu.

Bu dosyalar hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 156 milyon 856 bin 697 TL idari para cezası uygulandı. 73 dosyada ise erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildi.

"Yanıltıcı reklamlara karşı fiyat dengesinin korunması sağlanmaktadır"

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Reklam Kurulu kararlarıyla yalnızca tüketicilerin aldatılmasının önüne geçilmemekte; aynı zamanda ilgili sektörlerde etik dışı tanıtımların neden olduğu haksız rekabetin önlenmesi, indirim ve fiyat bilgisi içeren yanıltıcı reklamlara karşı fiyat dengesinin korunması da sağlanmaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak, tüketicilerin ihtiyaç ve hassasiyetlerini istismar eden, mevzuata aykırı her türlü aldatıcı, yanıltıcı ve haksız ticari uygulamaya karşı gerekli tüm tedbirleri almaya kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.