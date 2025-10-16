  1. Ekonomim
Ticaret Bakanlığı duyurdu: Gümrükte 85 'cancan' güvercin ele geçirdi

Ticaret Bakanlığı, Gürbulak Gümrük Kapısı’nda ülkeye giriş yapmak isteyen bir TIR’da yapılan aramada 85 adet “cancan” cinsi güvercin ele geçirildiğini duyurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı, gümrük muhafaza ekiplerinin Ağrı’daki Gürbulak Gümrük Kapısı’nda düzenlediği operasyonda, ülkeye giriş yapmak isteyen bir TIR’da 85 adet “cancan” cinsi güvercin ele geçirildiğini duyurdu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, gümrük muhafaza ekipleri Gürbulak Gümrük Kapısı’nda ülkeye giriş yapmak üzere gelen bir TIR’ı şüphe üzerine durdurdu.

Ekiplerin detaylı araması sonucu, araçta 85 adet “cancan” cinsi güvercin bulundu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

