Ticaret Bakanlığı: Tüketici Hakem Heyetleri kapatılmıyor; aksine, yeniden yapılandırılarak güçlendiriliyor

Ticaret Bakanlığı tarafından, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren Tüketici Hakem Heyetlerinin kapatılmasına yönelik söylemlere ilişkin açıklamada yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tüketici Hakem Heyetlerinin kapatılmasına yönelik herhangi bir çalışmanın bulunmadığını, aksine tüketicilere sunulan hizmetin daha etkin, hızlı ve ihtisaslaşmış bir yapıda yürütülmesi amacıyla yeniden yapılandırılarak güçlendirildiği dile getirildi.

Açıklamada, Tüketici Hakem Heyetlerinin kuruluşu, yetki alanı ve iş bölümü, mevzuat çerçevesinde Ticaret Bakanlığı tarafından belirlendiğini ve ihtiyaçlara göre Ticaret Bakanlığı’nın onayıyla kurulabildiği veya yeniden düzenlenebildiği bilgisi paylaşıldı.

"Hakem heyetlerinin ticaret il müdürlükleri bünyesinde hizmet verecek şekilde yeniden yapılandırılması kararlaştırılmıştır"

Tüketici Hakem Heyetlerinin hizmet kalitesini artırılması ve karar sürelerini kısaltılması hedefinin vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ticaret Bakanlığımız tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda; tüketiciye sunulan hizmet kalitesinin artırılması, karar alma sürelerinin daha da kısaltılması, uygulamalarda yeknesaklığın sağlanması, ihtisaslaşmanın güçlendirilmesi gibi gerekçelerle hakem heyetlerinin il merkezlerinde, Ticaret Bakanlığımızın taşra teşkilatı olan ticaret il müdürlükleri bünyesinde hizmet verecek şekilde yeniden yapılandırılması kararlaştırılmıştır. Bu çerçevede, büyükşehir statüsündeki 19 ilde, Tüketici Hakem Heyetlerinin, il merkezlerinde birleştirilmesi amacıyla 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde, yetki alanları yeniden düzenlenmiş, toplam 170 Tüketici Hakem Heyeti karar mercii olarak yetkilendirilmiştir."

Açıklamada, Tüketici Hakem Heyetlerinin kapatılmadığına dikkati çekilerek, il merkezlerinde karar mercii olarak yeniden yapılandırıldığı kaydedildi. Ayrıca ilçe kaymakamlıklarında başvuru ve irtibat noktaları hizmet vermeye devam ettiği de aktarılarak, tüketicilerin tüm il ve ilçelerde, başvurularını yapmaya devam edebileceği ve tüm bu başvuruların il merkezlerindeki heyetler tarafından karara bağlanacağı ifade edildi.

"Yapılan yeni düzenleme ile tüketicilerimizin hak arama yollarında herhangi bir hak kaybı söz konusu değildir"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yapılan düzenlemenin, hakem heyetlerinin kapatılmasına ilişkin bir uygulama olmadığı, karar süreçlerinin tek merkezden daha hızlı, etkili ve uzmanlaşmış bir yapı ile yürütülmesine yönelik bir dönüşüm olduğunun altı çizildi.

Yeni düzenlemeyle beraber tüketici lehine olumlu sonuçların doğacağı da belirtilen açıklama, şu şekilde devam etti:

"Yapılan yeni düzenleme ile tüketicilerimizin hak arama yollarında herhangi bir hak kaybı söz konusu değildir. Aksine, karar alma sürelerinin daha da kısalması ve uygulama birliğinin artması beklenmektedir. Sistem esnek bir yapıya sahiptir. İş yükü artması halinde, Tüketici Hakem Heyeti sayısı Ticaret Bakanlığımızın onayıyla her zaman artırılabilecektir. Ticaret Bakanlığı olarak, tüketici Hakem Heyetlerinin yeniden yapılandırılması sürecinde tüketicilerimizin hak arama yollarında herhangi bir kayba uğramaması için tüm tedbirler alınmıştır. Uygulamada yeni ihtiyaçların doğması halinde gerekli ilave adımlar da derhal hayata geçirilecektir."