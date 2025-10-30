Ticaret Bakanlığı'na selam söyledi, 279 bin lira ceza aldı!
Ticaret Bakanlığı, bir araç ilanında haksız fiyat artışı yapıldığı tespit edilerek idari para cezası uygulandı.
Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan’ın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımına göre, Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen inceleme sonucunda, söz konusu araç ilanında güncel satış fiyatının üzerinde pazarlama yapıldığı belirlendi.
Kaplan’ın alıntıladığı gönderide bir satıcının Tesla aracını 2 milyon 420 bin 625 TL olarak ilan etmesine rağmen özelde 2 milyon 700 bin TL talep ettiği şikayeti görüldü.
Ve Aleykümselam….— Bekir Kaplan 🇹🇷 (@bekir_kaplan) October 30, 2025
Ticaret Bakanlığımız tarafından yapılan inceleme sonucunda, söz konusu araç ilanında güncel satış fiyatının üzerinde pazarlama yapıldığı tespit edilmiştir.
Bu kapsamda, 1274496634 numaralı ilan için 279.375 TL idari para cezası uygulanmasına karar… https://t.co/MsP2zlYA6U