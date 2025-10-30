  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ticaret Bakanlığı'na selam söyledi, 279 bin lira ceza aldı!
Takip Et

Ticaret Bakanlığı'na selam söyledi, 279 bin lira ceza aldı!

Ticaret Bakanlığı, bir araç ilanında haksız fiyat artışı yapıldığı tespit edilerek idari para cezası uygulandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ticaret Bakanlığı'na selam söyledi, 279 bin lira ceza aldı!
Takip Et

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan’ın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımına göre, Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen inceleme sonucunda, söz konusu araç ilanında güncel satış fiyatının üzerinde pazarlama yapıldığı belirlendi.

Kaplan’ın alıntıladığı gönderide bir satıcının Tesla aracını 2 milyon 420 bin 625 TL olarak ilan etmesine rağmen özelde 2 milyon 700 bin TL talep ettiği şikayeti görüldü.

Gündem
Mehmet Müezzinoğlu kimdir, aslen nereli? Mehmet Müezzinoğlu neden gündem oldu?
Mehmet Müezzinoğlu kimdir, aslen nereli? Mehmet Müezzinoğlu neden gündem oldu?
Osmaniye'de 7 kilogram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirildi
Osmaniye'de 7 kilogram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirildi
Estonya Dışişleri Bakanı Tsahkna, Türkiye'yi ziyaret edecek
Estonya Dışişleri Bakanı Tsahkna, Türkiye'yi ziyaret edecek
Türkiye'nin kara sınırlarının yaklaşık yüzde 44'üne güvenlik duvarı örüldü
Türkiye'nin kara sınırlarının yaklaşık yüzde 44'üne güvenlik duvarı örüldü
Yıl sonunda 53 milyon yabancı ziyaretçiye ulaşılması bekleniyor
Yıl sonunda 53 milyon yabancı ziyaretçiye ulaşılması bekleniyor
Neslim Güngen ve eşinin de arasında olduğu 26 sanıklı davada MASAK raporu hazırlandı
Neslim Güngen ve Eşinin de arasında olduğu 26 sanıklı davada MASAK raporu hazırlandı