Ticaret Bakanlığı'na selam söyledi, 279 bin lira ceza aldı!

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan’ın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımına göre, Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen inceleme sonucunda, söz konusu araç ilanında güncel satış fiyatının üzerinde pazarlama yapıldığı belirlendi.

Kaplan’ın alıntıladığı gönderide bir satıcının Tesla aracını 2 milyon 420 bin 625 TL olarak ilan etmesine rağmen özelde 2 milyon 700 bin TL talep ettiği şikayeti görüldü.