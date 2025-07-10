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Ticaret Bakanlığı'ndan 1,6 Milyar TL değerinde uyuşturucu operasyonu

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Edirne, Iğdır ve İstanbul illerinde Temmuz ayının ilk dokuz gününde gerçekleştirilen dokuz ayrı operasyonda toplamda 1 milyar 644 milyon Türk Lirası değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Haber Merkezi
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Ticaret Bakanlığı'ndan 1,6 Milyar TL değerinde uyuşturucu operasyonu
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Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, operasyonlarda 665 kilogram esrar, 344 kilogram metamfetamin, 80 kilogram khat, 63 kilogram kokain cinsi uyuşturucu maddeler yakalandığı belirtildi.

Soruşturmalar titizlikle devam etmektedir

Açıklamada, "Yüzyılın küresel felaketi olarak nitelendirilen uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen bu operasyonlar, Ticaret Bakanlığı'nın etkin ve kararlı çalışmaları neticesinde başarıyla sonuçlanmıştır. Uyuşturucu ticaretiyle mücadelede sıfır tolerans ilkesiyle hareket eden Bakanlık ekipleri, toplum sağlığını ve genç nesilleri tehdit eden bu suç unsurlarına karşı mücadeleyi kesintisiz olarak sürdürmektedir. Olaylara ilişkin soruşturmalar, Edirne, Iğdır ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde titizlikle devam etmektedir" denildi.

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