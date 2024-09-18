Ticaret Bakanlığı'dan İsrail'le ticaret açıklaması

Ticaret Bakanlığı, 2 Mayıs 2024 tarihinden bu yana Türkiye'den İsrail’e yönelik ihracat ve ithalat için tescil edilmiş hiçbir gümrük beyannamesi ya da İsrail’den Türkiye'ye ulaşan hiçbir İsrail sevkiyatının bulunmadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Ticaret Bakanlığı, İsrail'e yönelik 2 Mayıs 2024 tarihinde alınan ihracat ve ithalat işlemlerini tüm ürünleri kapsayacak şekilde durduklarını anımsatarak, bu konuda çıkan haberlere ilişkin, "İsrail'e yönelik ihracat ve ithalat için tescil edilmiş hiçbir gümrük beyannamesi veyahut İsrail'den ülkemize ulaşan hiçbir sevkiyatı bulunmamaktadır. İsrail için gümrük sistemi kapalıdır." açıklamasında bulundu.