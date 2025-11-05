  1. Ekonomim
Ticaret Bakanlığı'nın 2026 bütçesi Komisyonda görüşülmeye başlandı

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Ticaret Bakanlığı’nın 2026 bütçesi Komisyonda görüşülmeye başlandı
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Ticaret Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyon'da Ticaret Bakanlığının yanı sıra Helal Akreditasyon Kurumu ile Rekabet Kurumunun bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları ele alınacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunum yapıyor.

