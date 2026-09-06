TİGEM 26 safkan Arap koşu tayı satacak
TİGEM Sultansuyu Tarım İşletmesi, 26 safkan Arap koşu tayını elektronik ihale yöntemiyle satışa çıkaracak. İhale 28 Eylül'de başlayacak ve 2 Ekim'de sona erecek.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 26 safkan Arap koşu tayının satışını yapacak.
İşletmenin Resmi Gazete'de yer alan ihale ilanına göre, tayların satışı elektronik ihale usulüyle gerçekleştirilecek.
İhale, 28 Eylül'de başlayıp 2 Ekim'de sona erecek. İhalenin taylara göre başlangıç ve bitiş saatleri TİGEM e-Tay Satış Platformu'ndan görülebilecek.
İhaleye katılmak isteyenlerin TİGEM e-Tay Satış Platformu'nda üyelik kaydının olması, geçici teminat vermesi gerekecek.
İhale şartnamesi, platform üzerinden veya işletmeden temin edilebilecek.