TİGEM 26 safkan Arap tayını satışa çıkarıyor

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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nün 26 safkan Arap koşu tayınının satışına ilişkin ilanı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

İlana göre, özellikleri TİGEM E-Tay Satış Platformu’nda belirtilen 26 safkan Arap koşu tayı, elektronik ihale yöntemiyle satılacak. İhale, 28 Eylül 2026’da başlayacak ve 2 Ekim 2026’da sona erecek. Taylara göre belirlenen başlangıç ve bitiş saatleri, E-Tay Satış Platformu üzerinden duyurulacak.

Alıcılar, tayların özelliklerine TİGEM’in internet sitesi ile E-Tay Satış Platformu üzerinden ulaşabilecek. Taylar, ihale tarihinden bir hafta önce başlayarak ihale tarihine kadar Malatya’nın Akçadağ ilçesindeki Sultansuyu Tarım İşletmesi’nde görülebilecek.

İhaleye katılmak isteyenlerin E-Tay Satış Platformu’na üye olması ve tay başına 100 bin lira geçici teminat yatırması gerekecek.