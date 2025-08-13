  1. Ekonomim
  3. TİHEK Başkanı Fahrettin Altun'dan Cevdet Yılmaz'a ziyaret
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı ziyaret etti.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Fahrettin Altun ziyarette, TİHEK’in yürüttüğü çalışmalar ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası ele alındı.

Altun, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz’ı makamında ziyaret ederek, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumumuzun çalışmaları ve önümüzdeki dönemdeki yol haritası hakkında istişarelerde bulunduk. Nazik kabulleri ve misafirperverlikleri için Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

