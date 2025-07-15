TikTok fenomeni Arda Edeoğlu’na silahlı saldırı: Üç kızının gözleri önünde hayatını kaybetti

Karael, üç kızıyla birlikte, İpekyolu ilçesi Kale Yolu üzerinde aracıyla seyir halindeyken, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Fenomen Arda Edeoğlu adıyla bilinen Karael, olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan üç kızı ise çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor

Polis ekipleri saldırının yaşandığı mahallede güvenlik önlemi aldı. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürerken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Fenomen Karael'in cenazesi Yüksekova'ya getirildi

Sosyal medyada Arda Edeoğlu ismiyle de bilinen ödüllü fenomen Karael'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından bugün Yüksekova'ya getirildi. Esenyurt TOKİ Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreniyle Onur Karael toprağa verilirken, taziye kurulmayacağı belirtildi.