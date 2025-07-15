  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. TikTok fenomeni Arda Edeoğlu’na silahlı saldırı: Üç kızının gözleri önünde hayatını kaybetti
Takip Et

TikTok fenomeni Arda Edeoğlu’na silahlı saldırı: Üç kızının gözleri önünde hayatını kaybetti

'Arda Edeoğlu' ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Onur Karael (36), Van’ın İpekyolu ilçesinde dün gece uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TikTok fenomeni Arda Edeoğlu’na silahlı saldırı: Üç kızının gözleri önünde hayatını kaybetti
Takip Et

Karael, üç kızıyla birlikte, İpekyolu ilçesi Kale Yolu üzerinde aracıyla seyir halindeyken, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Fenomen Arda Edeoğlu adıyla bilinen Karael, olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan üç kızı ise çeşitli yerlerinden yaralandı. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor

Polis ekipleri saldırının yaşandığı mahallede güvenlik önlemi aldı. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürerken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Fenomen Karael'in cenazesi Yüksekova'ya getirildi

Sosyal medyada Arda Edeoğlu ismiyle de bilinen ödüllü fenomen Karael'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından bugün Yüksekova'ya getirildi. Esenyurt TOKİ Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreniyle Onur Karael toprağa verilirken, taziye kurulmayacağı belirtildi.

Ukrayna, AB'nin roaming bölgesine dahil oluyorUkrayna, AB'nin roaming bölgesine dahil oluyorDünya

 

Ankara'da sürpriz zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Destici bir araya geldiAnkara'da sürpriz zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Destici bir araya geldiGündem

 

Gündem
PKK'dan süreç açıklaması: Somut adım atılmazsa silah bırakma devam etmeyecek
PKK'dan süreç açıklaması: Somut adım atılmazsa silah bırakma devam etmeyecek
CHP'li Zeybek'ten Milli Eğitim Bakanı Tekin'e sert tepki: Biz CHP olarak halkımıza hakaret etmiyoruz; halkımıza hizmet ediyoruz
Zeybek'ten Bakan Tekin'e sert tepki: Biz CHP olarak halkımıza hakaret etmiyor; hizmet ediyoruz
Valilik duyurdu: Giresun'da denize girmek yasaklandı
Valilik duyurdu: Giresun'da denize girmek yasaklandı
İstanbul’un göbeğinde uzun namlulu çatışma! Yaralılar var (Video)
SON DAKİKA: İstanbul’un göbeğinde uzun namlulu çatışma! Yaralılar var (Video)
Türkiye kıyılarında köpekbalığı sayısı artıyor mu?
Türkiye kıyılarında köpekbalığı sayısı artıyor mu?
BAE Devlet Başkanı El Nahyan yarın Türkiye'ye geliyor!
BAE Devlet Başkanı El Nahyan yarın Türkiye'ye geliyor!