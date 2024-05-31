Tiktok Türkiye’de yasaklanacak mı? AK Partili Yayman: 'Tüm seçenekler masada'

ABD’nin “veri paylaşımına zorlamak ve propaganda yapmak” gerekçesiyle yasaklamak istediği TikTok, Türkiye’de de geleneksel aile yapısını bozmak, çocuk istismarı ve kara para aklamaya kadar farklı konularda eleştiri oklarının hedefinde yer alıyor.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, daha önce “TikTok ulusal güvenlik meselesi haline gelmiş durumda. Buradaki paylaşımlar ne geleneklerimize, toplumsal değerlerimize ne de evrensel ahlaka uygun. Ciddi tepki var” demişti. Peki bu cevap Tiktok'un yasaklanacağı anlamına mı geliyor? Hürriyet Gazetesi yazarı Fulya Soybaş, ‘Bu, yasaklanabileceği anlamına mı geliyor?’ diye Yayman'a sordu. Yayman, “Elbette söz ve fikir hürriyetini savunuyoruz. Sansüre, yasaklamalara karşıyız. Fakat son tahlilde kamu düzeni de sağlanmalı. Hepimizin çocukları var. Çocuklarımızın ve ailenin korunması, gençlerin sağlıklı bir ruh haliyle büyümesi şart. TikTok başta, dijital mecralar mahremiyetin tamamen ortadan kalktığı bir platforma dönmüş durumda. Ki buradaki ırkçılık, kadına şiddet, çocuk istismarı, ötekileştirme, nefret suçları da cabası. Peki, onlar ne yapıyor? Sadece konuşuyor. Almanya, Fransa gibi Batı Avrupa ülkelerinde tedbir alıyor, normlara uyuyorlar. Oralarda başka algoritmalar kullanılıyor. Peki Türkiye için böyle bir şey var mı? Yok. Laf var, icraat yok! Bu çifte standart değil mi? Gereğini bir an önce yapsınlar” yanıtını verdi.

"Tüm seçenekler masada"

TikTok’un toplumun hassasiyetleri göz önüne alınarak ‘zararlı’, ‘müstehcen’ ve benzeri içerikleri anında kaldırması gerektiğine işaret eden Yayman, “Elbette içerik kaldırıyorlar ancak yeterli değil. Yanı sıra bu içerikleri paylaşanların hesapları askıya alınmalı, bu engelleme de duyurulmalı ki başkaları benzer içerikler üretmesin. Ne zaman masaya otursak bunları konuşuyoruz, sözler alıyoruz, gelin görün ki sözlerini tutmuyorlar. Çünkü işlerine gelmiyor. Bu durum hiç iyi bir yere gitmiyor. Bant daraltma olabilir, ekonomik yaptırımlar olabilir, tamamen yasaklanması olabilir, hepsi masada” dedi.