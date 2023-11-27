TikTok'ta gömleğinin düğmelerini açan kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Video paylaşım uygulaması TikTok'ta para kazanmak için gömleğinin düğmelerini açan G.D. (35) “müstehcenlik” suçlamasıyla gözaltına alındı. G.D. çıkarıldığı hakimlikte adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, şüpheli G.D.’yi Kartal'daki evine baskın yaparak gözaltına aldı.
TikTok'ta gömleğinin düğmelerini açarak 1 saat içerisinde 100 bin lira kazandığı öne sürülen G.D, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.
G.D, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince yurt dışı çıkış yasağı ve imza şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.