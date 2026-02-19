TikTok'tan Türkiye açıklaması: Türkiye'nin kanunları ve hassasiyetleri bizim için öncelikli

Türkiye'yi hizmet verdikleri en kritik ülkelerden biri olarak tanımlayan TikTok Türkiye Kamu Politikaları Başkanı Fatih Kafadar, küresel topluluk kurallarının yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti'nin yerel yasalarına ve hassasiyetlerine azami seviyede uyum sağladıklarını vurguladı.

CNBC-e'den Emre Eser'in haberine göre 2020 ve 2022 yıllarında hayata geçirilen sosyal medya düzenlemeleri çerçevesinde tüm yükümlülüklerini yerine getirdiklerini belirten Kafadar, şu an İstanbul ofislerinde 80'den fazla personelin istihdam edildiğini ve Türk makamlarıyla sürekli istişare halinde olduklarını ifade etti.

3,5 milyon içeriğe müdahale veri güvenliği ve içerik denetimi konusunda BTK ve mahkeme kararlarını şeffaf bir şekilde uyguladıklarını dile getiren Kafadar, Türkiye'de yaklaşık 3,5 milyon içeriğe müdahale edildiğini açıkladı.

Bu müdahalelerin yüzde 99'undan fazlasının herhangi bir resmi raporlama beklemeden, platformun kendi denetim sistemleri tarafından gerçekleştirildiğini hatırlatarak proaktif bir güvenlik politikası izlediklerini söyledi.

Özellikle çocukların korunması noktasında yasaklama yerine iş birliğini önemsediklerini ifade eden Kafadar, 13-18 yaş arası kullanıcılar için 50'den fazla kısıtlama uyguladıklarını ve 20 milyondan fazla yaş sınırı altındaki hesabı kapattıklarını bildirdi.