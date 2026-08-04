TİM Başkan Vekili Çetin Tecdelioğlu: Yüksek faiz ticareti, tüketimi ve yatırımı baskılıyor!

Çetin Tecdelioğlu, mevcut faiz oranlarının piyasalar ve sanayi üretimi üzerindeki etkilerini Cnbc-e'ye değerlendirdi. Bankalardaki yüzde 40-42 bandındaki faiz oranlarının tüketim ve yatırım eğilimini baskıladığını belirten Tecdelioğlu, bu durumun piyasada yavaşlamaya ve durağanlığa yol açtığını ifade etti.

"Para sanayiciye ve üretime gitmiyor"

10 milyon liralık bir kaynağın yıllık yaklaşık 4 milyon lira, aylık ise 350 bin liraya yakın faiz getirisi sunduğuna işaret eden Tecdelioğlu, başka hiçbir ticari değerin bu seviyede bir aylık gelir getiremeyeceğini belirtti. Paranın faizde kalması nedeniyle reel sektöre aktarılamadığını vurgulayan Tecdelioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Böyle olduğu zaman ister istemez piyasada bir yavaşlama, piyasada bir durağanlık oluyor. Bu da sanayicimizi, yani dolaylı olarak aşağıdaki mal yapan, üreten, satan, montajını yapan, onun tamamlayıcısı olan işletmelere bu para gitmiyor. Çünkü para faizde."

"Faizler düştüğünde para ticaret ve yatırıma dönecek"

Yüksek faiz gelirinin geçici bir refah algısı oluşturduğuna değinen Tecdelioğlu, faizlerin gerilemesiyle birlikte piyasaların yeniden hareketleneceğini dile getirdi:

"Çünkü herkes o faiz geliriyle ciddi şekilde daha refah yaşamaya başlıyor. Faizler geriye düştüğü zaman oradaki beklentisi bu sefer kaybolacak. Para ticarete dönecek, para alışverişe dönecek, para yatırıma dönecek. Yani gerçekten faizin yüksek olması şu an piyasada paraya ulaşmamıza da engel oluyor."