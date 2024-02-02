Times: İngiltere, sığınmacıları göndermek için Türkiye'yi güvenli bulmadı

Habere göre İngiltere hükümeti Arnavutluk'la yapılan anlaşmaya benzer bir sığınmacı anlaşmasını Türkiye ile de imzalamak istiyordu. Ancak yapılan iç incelemede Türkiye'nin "'genel olarak güvenli' olma kriterlerini karşılamayan bir devlet olduğu" sonucuna varıldı.

Mahkemelerin bağımsızlığı konusunda endişe var

Habere göre İçişleri Bakanlığı'nın incelemesinde, Türkiye'den İngiltere'ye yapılan iltica başvurularının yüzde 99'unun "devlet korkusu" ile gerekçelendirildiğine dikkat çekildi. Belgede Türkiye'de terörle mücadele yasalarının "aşırı hevesli" bir şekilde kullanılması ve mahkemelerin bağımsızlığı konusundaki endişeler dile getirildi.

İngiltere'ye Manş Denizi üzerinden küçük göçmen tekneleriyle gelen Türk vatandaşlarının oranı 2022'de yüzde 2 iken geçen yıl yüzde 10'un üzerine çıktı.

İngiltere'de Başbakan Rishi Sunak ve diğer önde gelen muhafazakar siyasetçiler, Arnavutluk ile imzalanan anlaşmayı, Manş Denizi'ndeki küçük teknelerin geçişini durdurma çabasında önemli bir başarı olarak değerlendirmiş benzer bir anlaşmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de imzalanması düşünülmüştü.

"Geleceğe odaklı ilişkiye sahibiz"

Bir İçişleri Bakanlığı sözcüsü konuyla ilgili "Yasa dışı göçle mücadelede uluslararası iş birliği çok önemli bir rol oynamaktadır ve Birleşik Krallık ile Türkiye, geleceğe odaklı bir ilişkiye sahip yakın stratejik ortaklardır. Bir bireyin Birleşik Krallık'ta bulunmaya yasal hakkı olmadığı durumlarda, bu kişiyi kendi ülkesine geri göndermeye çalışacağız. Koruma talepleri, uluslararası yükümlülüklerimiz doğrultusunda her bireyin kendi esasına göre değerlendirilir; zulüm ya da ciddi zarar görme riski altında olduğu tespit edilen hiç kimse geri gönderilmeyecektir" açıklamasını yaptı.