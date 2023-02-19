Times Meydanı'nda Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler anıldı
Ünlü New York Times Meydanı'nda, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde hayatını kaybedenler adına anma etkinliği düzenlendi.
ABD'de New York Times Meydanı'nda, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenlendi.
ABD'de yaşayan Türkler, New York'un meşhur Times Meydanı'nda yaktıkları mumlarla "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde ölenleri andı.
Türkiye ve Suriye'yi etkileyen depremlerin ardından depremzedelerle dayanışma ve hayatını kaybedenleri anmak için Times Meydanı'da Türk ve Suriye bayrakları açıldı.