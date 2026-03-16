Timur Cihantimur için istenen ceza belli oldu

İstanbul Eyüpsultan’da meydana gelen kazada 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur’un kullandığı aracın çarpması sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

ABD'de tutuklanarak cezaevine gönderildi

Kazanın ardından Cihantimur, yazar annesi Eylem Tok ile birlikte önce Mısır'a ardından da vatandaşı olduğu ABD'ye kaçtı. Olayın Türk kamuoyunda infial yaratması ve Adalet Bakanlığı'nın ABD'den resmi talepte bulunmasının ardından Cihantimur ve Tok, ABD'de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İddianame tamamlandı

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye iadesine karar verilen anne Eylem Tok hakkında ABD mahkemesi, temyiz sürecinin tamamlanmasının bekleneceğini duyurmuştu. TV100'ün haberine göre eş zamanlı olarak Türkiye'de devam eden yargılamada ise savcılık makamı, Timur Cihantimur hakkında iddianameyi tamamladı. 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.