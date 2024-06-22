Timur Cihantimur'dan mahkemeye rekor kefalet teklifi

Önceki gün Boston’da yeniden hakim karşısına çıkan 17 yaşındaki Cihantimur’un avukatları Martin G. Weinberg ve Victoria Kelleher, mahkeme hakimi Donald L. Cabell’e dün müvekkillerinin kefaletle serbest bırakılması için yeni bir dilekçe daha sundu.

2 milyon dolar değerindeki gayrimenkulü teminat gösterecekler

VoA'nın haberine göre Cihantimur’un avukatları hakime müvekkillerinin kefaletle serbest kalması için Türkiye’de babasına ait 2 milyon dolar değerindeki bir gayrimenkulü teminat olarak göstermeye hazır olduklarını ifade etti.

Dilekçe’de, Cihantimur’un kefaletle serbest kalması için gösterdikleri babası Bülent Cihantimur’a ait 2 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen gayrimenkulün, Türkiye’de olmasının mahkeme için sorun teşkil etmeyeceğini belirtildi.

Dilekçede, daha önce yurtdışındaki mal varlıklarını teminat göstererek kefaletle serbest kalan bazı sanıklarla ilgili geçmişte bazı davalarda alınan kararlar emsal gösterildi.

Cihantimur'un avukatları Weinberg ve Kelleher, hakim Cabel'e sundukları bu dilekçenin, son duruşmada belirlenen tahliye şartlarına ilişkin önerilerini güçlendirmek amaçlı olduğunu belirtti. Dilekçede, Cihantimur’un babasının Türkiye'deki mülkünün maddi değerinin sahibine göre 2 milyon doları aştığı kaydedildi.

Cihantimur’un avukatları, daha önce Massachusetts eyaletinde görülen davalarda sanıklar Roger Knox ve Edward Pennings’in, ABD dışındaki mal varlıklarını teminat göstererek kefaletle serbest bırakılıp tutuksuz olarak yargılandıkları belirtildi.

Cihantimur’un avukatları müvekkillerinin kefaletle serbest kalması için sundukları 2 milyon dolarlık teminatla ilgili ayrıntıların daha önce mahkemeye sundukları gizlilik kararı bulunan başvuruda yer aldığı kaydedildi.

Cihantimur’un dava dosyasında 20 Haziran 2024 tarih ve 25 numaralı belgeler için hakimin gizlilik kararı aldığı görülüyor. Gizlilik kararı alınan belgelerde, Cihantimur’un avukatların mahkemeye yaptığı kefalet ve şartlı tahliyesi için ayrıntıların yer aldığı tahmin ediliyor.