Timur Soykan hakkında 9 yıl 6 aya kadar hapis talebi

İstanbul’da görülen davada gazeteci Timur Soykan hakkında savcılık esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. CHP’li belediyelere yönelik operasyonlara ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılanan Soykan’ın davasında, savcılığın hapis cezası talebi dikkat çekti.

9 yıl 6 aya kadar hapis talebi

Timur Soykan'ın, "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "suç işlemeye alenen tahrik etme" suçlamalarıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması, İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmada savcılık, esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sunarak Soykan'ın her iki suçtan cezalandırılmasını talep etti. Savcılık, gazeteci Soykan hakkında toplamda 9 yıl 6 aya kadar hapis cezası istedi. Duruşmada söz alan Soykan'ın avukatı Özge Naz Akkaya, savcılık mütalaasına karşı ayrıntılı savunma hazırlayabilmek için mahkemeden süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, savunma talebini değerlendirerek davanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi.

Adli kontrol tedbiri kaldırıldı

BirGün'de yer alan habere göre, mahkeme, Timur Soykan hakkında daha önce uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına hükmetti. Böylece Soykan hakkındaki adli kontrol uygulaması sona ererken, yargılama süreci devam edecek.

Dava 10 Temmuz saat 10.30’a ertelendi

Mahkeme, tarafların esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesine karar verdi. Davaya ilişkin bir sonraki duruşmanın 10 Temmuz saat 10.30'da yapılacağı bildirildi.

Timur Soykan davasında “darbe sürüyor” paylaşımı dosyada yer aldı

Timur Soykan hakkında hazırlanan iddianamede, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımları suçlamalara dayanak gösterildi.

Soykan'ın, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin gözaltına alınmasının ardından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandığı belirtildi:

"Darbe sürüyor. Halkın iradesi gasp ediliyor. Sandığın manası kalmıyor."

Soruşturma dosyasında, Soykan'ın daha sonra yaptığı başka paylaşımlar da delil olarak yer aldı.

Gazeteci Soykan'ın yeni gözaltı haberlerinin ardından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

"'Seçimde AK Parti'yi yenmek' suç olarak yasalara girsin. Böylece halen yargı varmış gibi davranmak külfetinden kurtulurlar."

İddianamede yer verilen bir başka paylaşımında ise Soykan'ın, iktidarın topluma yönelik olarak "Benim dışımda bir iktidarı seçemezsin" mesajı verdiğini savunduğu belirtildi.