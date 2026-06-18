İBB yöneticisi Erhan Karaal evinin önünden kaçırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, dün (17 Haziran Çarşamba) Maltepe’deki evinin önünden kaçırıldı.

Akşam 21.00 sıralarından evinden çıkan Karaal, bir araçtan inen kimliği belirsiz üç kişi tarafından darp edilerek araca bindirildi. İddiaya göre Karaal'ın kafasına siyah poşet geçirildi.

Karaal'ın kaçırılma anları ise bir komşusu ve Karaal'ın çocuğu tarafından görüldü.

Olayın ardından Karaal'ın eşi karakola başvurdu.

Kendisinden saatlerdir haber alınamayan Karaal'ın aynı sokakta bulunan bir araçla aynı model ve renge sahip plakası kopyalanmış bir araçla kaçırıldığı iddia edildi.

Ekipler tarafından mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için gerekli talimatların verildiği ve soruşturmaya titizlikle devam edildiği aktarıldı.

Konuyla ilgili gazeteci Timur Soykan da X paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Maltepe’deki evinin önünden kaçırıldı. 14 saattir haber alınamıyor. Erhan Karaal dün akşam saat 21.00 sıralarında evinden çıktı ve arabasının yanına gitti. Ailesi ile bir ziyarete gideceklerdi ve aracın başında onları bekliyordu. Bu sırada yanında duran araçtan inen 3 kişi Erhan Karaal’ı kafasına vurarak darp etti ve geldikleri araca bindirdiler. Bir iddiaya göre; kafasına siyah çuval geçirdiler. Erhan Karaal’ın çocuğu ve bir komşusu kaçırıldığı anları gördü. Eşi karakola giderek başvurdu. Erhan Karaal’ın aynı sokakta bulunan bir araçla aynı model, renk olan plakası kopyalanmış bir araçla kaçırıldığı tespit edildi. Arama çalışmaları devam ediyor."

İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Maltepe’deki evinin önünden kaçırıldı. 14 saattir haber alınamıyor. Erhan Karaal dün akşam saat 21.00 sıralarında evinden çıktı ve arabasının yanına gitti. Ailesi ile bir ziyarete gideceklerdi ve aracın başında onları bekliyordu.… — Timur Soykan (@timursoykan) June 18, 2026

Başsavcılık açıklama yaptı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi. Savcılık şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi:

"17.06.2026 günü İlimiz Maltepe ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan KARAAL’ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı bilgisine ulaşılması üzerine mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için kolluğa gerekli talimatlar verilmiş olup soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"