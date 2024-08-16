Ahmet Şık ve Alpay Özalan'a kınama cezası

AYM'nin tutuklu Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği kararı görüşmek üzere toplanan TBMM oturumunda yumruklu saldırı yaşandı.

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ ile grup başkanvekillerinin bir araya geldiği toplantıda muhalefet başkanvekilleri Alpay Özalan’a kınama ya da oturuma katılmama cezası verilmesini istedi.

Meclis Genel Kurulu yeniden oturuma açıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş oturumu yönetmeye başladı.

Kurtulmuş, TİP Milletvekili Ahmet Şık'a ve AK Parti Milletvekili Alpay Özalan'a kınama cezası verilmesini oyladı. Oylamada kınama cezaları kabul edildi.

Oylama öncesi konuşan Kurtulmuş, “Usul tartışması birleşimi yöneten başkan değiştiği için söz konusu değildir. Gündemdeki görüşmelere devam ediyoruz. Sayın Grup Başkan Vekillerinin içeride uzlaşmaları sağlanmıştır. Öncelikle şunu ifade etmek isterim; dün bu salonda, TBMM Genel Kurulu’nda Cumhuriyet tarihimizin en önemli oturumlarından birisini gerçekleştirdik. Bütün dünyaya örnek teşkil eden, bütün partilerden milletvekillerinin katıldığı bir oturum yapıldı. Sizlerden istirhamım bugünkü olağanüstü oturumda, Meclis’e yakışacak temiz bir dil içerisinde ve temiz bir davranış içerisinde Meclis’in bundan sonraki süreçlerini devam ettirmektir. Şimdi görüşmelere devam ediyoruz” dedi.