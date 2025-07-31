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TİP, komisyon kararını Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a iletti

TİP, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a Meclis'te kurulacak komisyonda yer alma kararını gerekçeleriyle birlikte iletti. İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, TİP'i temsilen kurulacak komisyonda görev yapacak.

Haber Merkezi
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TİP, komisyon kararını Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a iletti
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Türkiye İşçi Partisi (TİP), TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a Meclis'te kurulacak komisyonda yer alma kararını gerekçeleriyle birlikte iletti.

İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, TİP'i temsilen kurulacak komisyonda görev yapacak.

TİP'in sosyal medya hesabından, TBMM'de kurulacak komisyona ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a Meclis'te kurulacak komisyona ilişkin katılma kararımızı gerekçesiyle birlikte ilettik. Parti Meclisimiz, partimiz bünyesinde süreçle ilgili çalışmak üzere, anayasaya aykırı biçimde vekilliği düşürülen Hatay Milletvekilimiz Şerafettin Can Atalay'ın Başkanlık görevini üstleneceği bir iç komisyon oluşturmuştur. Bu komisyonun da üyesi olan İstanbul Milletvekilimiz Ahmet Şık ise TBMM bünyesinde kurulacak komisyonda Türkiye İşçi Partisi adına görevlendirilmiştir."

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