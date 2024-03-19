TİP'in adaylığını geri çektiği Gökhan Zan'dan yeni açıklama

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) ‘çıkar ilişkilerine girdiğini’ öne sürerek adaylıktan çektiği Gökhan Zan, yaşananları 'komplo' ve 'plan' olduğunu belirterek "Adayım, çekilmiyorum" dedi. Zan, "Gücümü gördüler, halkın beni desteklediğini biliyorlar. O nedenle böyle bir plan yapıldı." ifadelerinde bulundu.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'a konuşan Zan,hakkındaki iddialara ve adaylıktan çekilip çekilmeyeceği sorusuna yanıt verdi.

Zan, kendisine ait olduğu öne sürülen ses kayıtları hakkında "Benim hakkımda üretilen bu komplo söylentilerinin hepsini savcılığa tek tek verdim. Top yargıda" dedi.

Zan, şöyle devam etti:

"Gücümü gördüler, halkın beni desteklediğini biliyorlar. O nedenle böyle bir plan yapıldı. Oyunlara boyun eğmedim, asla eğmeyeceğim. Bu olayların üzerine bana destek daha da arttı. Çünkü halk, bu yalanları üretenlerin nasıl insanlar olduğunu biliyor. Her türlü pisliğe bulaşacaklar son haftaya girince. Seçim için umutluyum, kazanacağız"

Erkan Baş'tan açıklama

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, yaşananlara ilişkin "Gökhan Zan kendisine kumpas kurulduğunu iddia ediyorsa bunu ispatlayacak. Başka bir şey varsa bu açığa çıkacak. Belki başka partiler, başka insanlar için bunlar çok normal şeyler olabilir ama bizim kabul edebileceğimiz şeyler değil" demişti.

Ne olmuştu?

TİP, Hatay’da aday gösterdikleri Gökhan Zan’ı geri çektiklerini açıklamıştı.

TİP tarafından yapılan açıklamada, “Hatay İttifakı'nın ortak aday olarak önerdiği Gökhan Zan'ın partimizin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair iddialar tarafımıza ulaşmıştır. Gökhan Zan söz konusu iddiaların kendisine yönelik bir kumpas olduğunu ve hukuki süreci başlatacağını partimize iletmiştir. Ancak her ne kadar süreç hukuki mercilere taşınacak olsa da, en ufak bir şaibenin varlığına bile göz yummayacağımızı ve kumpas ve şantaj gibi yolları alışkanlık haline getirmiş olan düzen siyasetine olan kapanmaz mesafemizi hatırlatıyor, Gökhan Zan'ın adaylığını geri çektiğimizi ilan ediyoruz” ifadeleri kullanılmıştı.

Gökhan Zan ise “Halkımızın kaynaklarını ve tercihlerini sömürerek kurdukları saltanatı sürdürmek isteyenler, adaylığımızdan ilk günden beri rahatsız oldular. Tehditlerine ve şantajlarına boyun eğmediğimde de bu sefer en iyi bildikleri fetöcü yöntemlere, montajlara sarıldılar” demiş ve suç duyurusunda bulunduğunu kaydetmişti.

"Hedefimden ve mücadeleden vazgeçmeyeceğim" diyen Zan, "çalışmaya devam edeceğim" diyerek seçim yarışını sürdüreceğini söylemişti.

Zan 17 Mart Pazar günü savcılığa yaptığı suç duyurusunda kendisinden 5 milyon TL para istendiğini, tehdit edilip, şantaja maruz kaldığını söylemişti.

Tehdit eden kişilerin ismini verdi

Kendisini, kurgu ses kaydı yapmak ve onu yayınlamakla tehdit eden kişilerin adını da veren Zan, şunları kaydetmişti:

“31.03.2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Türkiye İşçi Partisi’nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayıyım. Turgay K. ile yaklaşık 1 yıl önce depremden sonra tanıştık. Turgay K. benim adaylık olma sürecim içerisinde bana destek olacağını söyleyip o sırada bana kumpas hazırlığı içerisindeydi. Turgay K., Mihal K. ile birlikte benim kullandığım telefon numaramı arayarak sürekli iletişim halinde olarak adaylık sürecinde destek olacaklarını her türlü yardımı yapacaklarını söylediler.

"5 Milyon TL para istediler"

Yaklaşık 2 hafta kadar önce de Turgay K. ve Mihal K. ile birlikte İskenderun’da buluştuk. Bana adaylıktan çekilmem için baskı yaptılar. Turgay’ın, Mihal’i eskiden FETÖ’cü olduğunu, belalı olduğunu söyleyerek tehditvari konuşmalar yaptı. Benim zihinsel engelli kardeşim vardır. Ona da zarar vereceklerini adaylıktan çekilmezsem ona kötülük yapacaklarını söylediler. Bu şahıslar benden 5.000.000 TL tutarında ayrı para talep ettiler. Adaylıktan çekilmemem durumunda basına montaj ses kaydı vereceklerini söylediler.”

"Lütfü Savaşı desteklemem gerektiğini söylediler"

Suç duyurusunda Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ı desteklemesi için tehdit edildiğini de ileri süren Gökhan Zan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben korumam olmadığı için adaylık süreci içerisinde vatandaşlar ile iç içe bir şekilde seçim kampanyalarımı yürütüyorum. Bu sebeple seçim süreci içerisinde halk ile bulaşmalarda birkaç şahsın kucağıma adaylıktan çekilmem gerektiğini, Lütfü Savaş’ı desteklemem gerektiğini, adaylıktan çekilmezsem kötü olacağını söylediler."