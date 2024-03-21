TİP'ten Hatay kararı: Emek ve Özgürlük İttifakı bileşenlerinin adayları desteklenecek

Hatay'da Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gökhan Zan’ın adaylığından desteğini çeken Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) Hatay’da izleyeceği yol haritası belli oldu.

TELE1’den Soner Bahadır’ın edindiği bilgilere göre; TİP, Hatay’da Emek ve Özgürlük İttifakı bileşenlerinin Hatay Büyükşehir Belediyesi başkan adayını destekleyecek.

Emek ve Özgürlük İttifakı bileşenlerinden Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi(DEM Parti) Perihan Pakize Sinemlioğlu’nu, Emek Partisi ise Halil İmrek’i aday olarak göstermişti.

TİP Parti Meclisi konuyla ilgili toplanarak karar alacak ve yazılı açıklamayla seçmenlerine iki partiden birine oy verilmesi çağrısı yapacak.