  Tır devrildi, Kayseri-Sivas yolunda uzun araç kuyruğu oluştu (Video)
Tır devrildi, Kayseri-Sivas yolunda uzun araç kuyruğu oluştu (Video)

Sivas'ta bir tır devrilerek yolu kapattı. Kapanan yolda yüzlerce araç yolda kaldı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tır devrildi, Kayseri-Sivas yolunda uzun araç kuyruğu oluştu (Video)
Kayseri-Sivas kara yolu Taşlıdere mevkiinde meydana geldi. 33 CKN 45 plakalı tır, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak Mescitli köyü yakınlarında devrildi.

Tırın devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası hafif yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Trafiğe kapanan Sivas istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.

Kayseri-Sivas kara yolunda oluşan araç trafiği, dron ile görüntülendi. Yolda kalan araçlar, ekiplerin çalışması sonrası tahliye edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

