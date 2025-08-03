TIR şoförleri, Gürcistan sınırında kuyrukta: Bize eziyet ediyorlar!

Yaz sıcağında kilometrelerce uzayan kuyruklarda bekleyen TIR şoförleri hem artan yakıt maliyetlerinden hem de Gürcistan’ın talep ettiği T1 belgesi (Avrupa Birliği dışı eşyanın transit beyanı) nedeniyle yaşanan gecikmelerden şikâyetçi.

Saatlerce, hatta günlerce sınır kapısında bekleyen sürücüler, para kazanamadıklarını ve sistemin artık sürdürülemez hâle geldiğini söylüyor.

Artvin’in Gürcistan sınırında bulunan Sarp Sınır Kapısı girişinde kuyrukta bekleyen TIR şoförü Şaban Karabulut, "Hayat iyi değil, geçim zor, her şey zor. Gürcistan T1 evrakını istiyor, kendi araçlarının dışında bizden de istiyorlar. Bize de eziyet çektiriyorlar. TIR'cılar eskiden para kazanıyordu ama o eski günler bitti. Artık para kazanmak çok zor” diyor.

"Seferler maliyetleri kurtarmıyor"

Sınırda bekleyen bir diğer şoför Akın Kuru ise Osmaniye’den Batum’a yaptığı seferin maliyetleri karşılamadığını belirterek, "Osmaniye’den geliyorum, Batum’a gidiyorum. Kurtarmıyor ama yapacak da bir şey yok” ifadelerini kullanıyor.

TIR şoförü Samet Uğur ise yeni uygulamaların sektörü çıkmaza soktuğunu anlatarak, şunlar söylüyor:

- Bakü'ye 2 bin 500 kilometre yol gideceğim. Yeni uygulamadan dolayı bir sürü araba kuyrukta bekliyor. Gürcistan’ın, Azerbaycan’dan talep ettiği T1 evrakı var. Azeri hükümeti bu evrakı vermiyor. Sıraya girmemek için boş döndüm. Türkiye'deki mazot fiyatlarına bakınca maliyetler de kurtarmıyor. Umarım bu sıra bekleme işleri yakın zamanda düzelir.