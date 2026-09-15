Tır şoförlerinden Schengen vizesi tepkisi: 'Çile çekiyoruz, süreler uzatılsın'

Türkiye'nin ihracat taşımacılığında önemli görev üstlenen tır şoförleri, yaşadıkları sorunları dile getirmek için Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarındaki tır parkında bir araya gelerek açıklama yaptı.

Şoförler, uluslararası taşımacılık yapan sürücülerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi, Schengen vize kısıtlamalarının kaldırılması ve gümrük kapılarındaki bekleme sürelerinin azaltılması taleplerini dile getirdi. KATAŞ-SEN, Uluslararası Şoförler Derneği ve Yapı Yol İş Sendikası'nın destek verdiği basın açıklamasına sendika ve dernek başkanlarının yanı sıra çok sayıda tır şoförü katıldı.

"Uluslararası ulaşım işçilerinin göçmen statüsünde değerlendirilmesine son verilmelidir"

Şoförler adına açıklama yapan Barış Kaya, uluslararası taşımacılık yapan sürücülerin Avrupa'da potansiyel göçmen ve sığınmacı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, "Bizler turist değil, uluslararası ticareti sırtlayan, ülkenin yükünü taşıyan direksiyon ustalarıyız. Anadolu topraklarının evlatlarıyız. Evimiz, yurdumuz burasıdır. Hiçbir şoförün Avrupa'ya yerleşmek gibi bir gayesi yoktur. Buna rağmen Avrupa Birliği yetkilileri, kimi 10 yıldır, kimi 40 yıldır bu hatlarda alın teriyle direksiyon sallayan tecrübeli şoförlerimizi potansiyel göçmen ve sığınmacı olarak görmekte, 90-180 gün Schengen kısıtlamasıyla çalışma hakkımızı gasbetmektedir. Bizi vize kotalarıyla evlerimizde sorumlu işsizliğe ve açlığa mahkûm eden bu akıl dışı uygulamaya derhal son verilmelidir. Uluslararası ulaşım işçilerinin göçmen statüsünde değerlendirilmesine son verilmelidir. Şoförlerin 90-180 gün Schengen kısıtlaması kaldırılarak, uluslararası çalışma kapsamında muafiyet sağlanmalıdır. Ayrıca ücretsiz WC, duş ve sağlık kabinleri kurulmalıdır. Yol üzerindeki tesislerde şoförlere indirim uygulanmalı ve temel hizmetlerde tavan fiyat düzenlemesi getirilmelidir" dedi.

"Biz burada bu çileleri çekmek istemiyoruz"

Uluslararası Şoförler Derneği Başkanı Fikri Beran ise, uluslararası taşımacılık yapan şoförlerin gümrük kapılarında uzun süre bekletildiğini vurgulayarak, "Her kapıda kuyruk var. Sınır kapılarında 24 saat, 48 saat, 50 saat, 100 saat bekleyenler var. Gümrüklerde 18 gün, 20 gün bekleyen kardeşlerimiz var. Burada şu gördüğünüz topluluk, onlar için de bu mücadeleyi veriyor. Onların da dilini haykırıyoruz burada. Bu gümrük sınırlarında şu anda Birleşik Arap Emirlikleri kapısında 18 tane araç, sadece ve sadece alıcı adamın para yatırmadığı için muameleleri yapılmadan 18 gündür bekletiliyor. Biz bunları dile getirdiğimiz zaman hiçbir konsolosluk buna sahip çıkmıyor. Hamzabeyli Gümrük Kapısı'na Kapıkule gibi bir park sırası istedik. Bir sıra kapısı istedik. ‘Yok, park yeterli değil' dediler. Kardeşim, bir sürü tarla var orada. Verin imarını, park yapın oraya. Yapamıyorsanız biz buna talibiz, biz yapalım. Şoförler olarak biz yapalım bunu. Araçlar kalıyor, 20 kilometre kuyruk oluyor. Biz burada bu çileleri çekmek istemiyoruz" diye konuştu.

"Avrupa Birliği ülkeleri bize göçmen muamelesi, turist muamelesi yapmasın"

KATAŞ-SEN Genel Başkanı Şahin Başaraner de uluslararası çalışan şoförlere turist vizesi verilmesinin çalışma hayatında mağduriyet oluşturduğunu ve Şoför Meslek Kanunu çıkarılması gerektiğini ifade ederek, "Uluslararası çalışan şoförleriz biz. Ama bizlere turist vizesi vererek bizleri açlığa, yokluğa, yoksulluğa mahkûm ediyorlar. Bizlerin ekmeğini insan gibi kazanabilmesi için hep birlikte Şoför Meslek Kanunu'nu çıkartın. Çıkartın ki Avrupa Birliği ülkeleri bize göçmen muamelesi, turist muamelesi yapmasın. Bu park yerlerinde tuvaletlerimiz, duşlarımız ve dinlenme yerlerimiz insana yakışır vaziyette olmalıdır" ifadelerini kullandı.