  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Tır, yolcu minibüsüne çarptı: 5 ölü, 10 yaralı
Takip Et

Tır, yolcu minibüsüne çarptı: 5 ölü, 10 yaralı

Tekirdağ'da bir tırın, Çerkezköy'e doğru seyreden yolcu minibüsüne çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tır, yolcu minibüsüne çarptı: 5 ölü, 10 yaralı
Takip Et

Tekirdağ Saray'dan Çerkezköy istikametine giden 34 BGE 76 plakalı tır, Vize'den Çerkezköy istikametine seyreden 59 KS 182 plakalı yolcu minibüsüne çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı. Olay yerine ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

 