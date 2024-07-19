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Tıra yüklü asfalt silindirinde 77 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Osmaniye'de tır dorsesine yüklü "asfalt silindiri"nde 77 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, araç sürücüsü tutuklandı.

Haber Merkezi
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Tıra yüklü asfalt silindirinde 77 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu uygulama noktasında asfalt silindiri yüklü Zeynal Ş. idaresindeki tırı durdurdu.

Narkotik detektör köpeğiyle yapılan aramada, dorsedeki asfalt silindirinin ön tekerinin gizli bölmesinde 77 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan tır sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.​​​​​​​

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