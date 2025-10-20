TIR'dan 80 milyon liralık uyuşturucu çıktı: "Arkadaşım rica etti, kıramadım" dedi

Adana'da bir TIR'da 80 milyon liralık uyuşturucu madde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TIR sürücüsü C.Ş.'nin kente yüklü miktarda uyuşturucu getirdiği bilgisine ulaştı.

Otoyolda takibe alındı

Mersin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda söz konusu TIR'ı takibe alan polis, önünü keserek durdurdu.

TIR'da yapılan aramada narkotik dedektör köpeği valizlere tepki verdi.

Üç valizi çıkaran polis, içerisinden 55 kilogram skunk ele geçirdi.

Piyasa değeri 80 milyon lira

Yaklaşık 80 milyon lira piyasa değeri olan uyuşturucu ile ilgili C.Ş. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Şüpheli C.Ş.'nin ifadesinde "Valizler arkadaşımın. 'Adana'ya götürür müsün' diye rica etti. İlk defa böyle bir ricada bulununca kıramadım. Uyuşturucuların benimle alakası yok" dediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.