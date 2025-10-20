  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. TIR'dan 80 milyon liralık uyuşturucu çıktı: "Arkadaşım rica etti, kıramadım" dedi
Takip Et

TIR'dan 80 milyon liralık uyuşturucu çıktı: "Arkadaşım rica etti, kıramadım" dedi

Adana'da bir TIR'ın içinde 80 milyon lira değerinde uyuşturucu madde yakalandı. Tutuklanan TIR sürücüsü, "Arkadaşım rica etti, ben de kıramadım" dedi.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TIR'dan 80 milyon liralık uyuşturucu çıktı: "Arkadaşım rica etti, kıramadım" dedi
Takip Et

Adana'da bir TIR'da 80 milyon liralık uyuşturucu madde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TIR sürücüsü C.Ş.'nin kente yüklü miktarda uyuşturucu getirdiği bilgisine ulaştı.

Otoyolda takibe alındı

Mersin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda söz konusu TIR'ı takibe alan polis, önünü keserek durdurdu.

TIR'da yapılan aramada narkotik dedektör köpeği valizlere tepki verdi.

Üç valizi çıkaran polis, içerisinden 55 kilogram skunk ele geçirdi.

Piyasa değeri 80 milyon lira

Yaklaşık 80 milyon lira piyasa değeri olan uyuşturucu ile ilgili C.Ş. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Şüpheli C.Ş.'nin ifadesinde "Valizler arkadaşımın. 'Adana'ya götürür müsün' diye rica etti. İlk defa böyle bir ricada bulununca kıramadım. Uyuşturucuların benimle alakası yok" dediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İspanya'da "Cadılar Bayramı önlemi": Siyah kedi sahiplenmek geçici olarak yasaklandıİspanya'da "Cadılar Bayramı önlemi": Siyah kedi sahiplenmek geçici olarak yasaklandıDünya
Gündem
Otomotiv devi Ford, 291 bin aracı geri çağırdı
Otomotiv devi Ford, 291 bin aracı geri çağırdı
Divan Otelleri'nin Genel Müdürü Murat Tomruk ifadeye çağrıldı
Divan Otelleri'nin Genel Müdürü Murat Tomruk ifadeye çağrıldı
Ekrem İmamoğlu'na diploma davası: İkinci kez hâkim karşısına çıkıyor
Ekrem İmamoğlu'na diploma davası: İkinci kez hâkim karşısına çıkıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turuna çıkıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turuna çıkıyor
Heyelanın kapattığı otoyolda araçlar mahsur kaldı (Video)
Heyelanın kapattığı otoyolda araçlar mahsur kaldı
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 32 personel alacak
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 32 personel alacak