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Tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Büyükçekmece-Çatalca yolunda tırını tamir eden sürücü, aracın aniden hareket etmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri incelemelerini sürdürüyor.

Haber Merkezi
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Tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti
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Büyükçekmece Çatalca yolunda, arızalanan tırının altına girip tamir etmeye çalışan tır sürücüsü, aracın aniden hareket etmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmalarına devam ediliyor.

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