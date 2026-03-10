  1. Ekonomim
Tırın çekici dorsesinde 8 milyon 800 bin kaçak sigara ele geçirildi

Niğde’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir tırda yapılan aramada 8 milyon 800 bin adet kaçak sigara ele geçirildi.

Niğde İl Jandarma Komutanlığınca Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında Niğde’nin Ulukışla ilçesine bağlı Beyağıl mevkiinde denetim gerçekleştirildi.

Yapılan faaliyet sırasında durdurulan bir tırın çekici dorsesinde arama yapıldı.

Gerçekleştirilen aramada dorsede toplam 8 milyon 800 bin adet kaçak sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı öğrenildi.

