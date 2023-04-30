TİSK Başkanı Akkol'dan 1 Mayıs mesajı

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, mesajında, yaşanan zor zamanlarda dayanışmanın, yardımlaşmanın, birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmenin öneminin bir kez daha görüldüğünü belirtti.

Akkol, "Çalışma arkadaşlarımız ve işverenlerimizle sosyal diyalog ve işbirliği içinde değer üretmenin önemini hep vurguluyoruz, ancak böylesi dönemlerde işçi ve işveren olarak ortak fayda yaratmayı her zamankinden de kıymetli buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Salgın dönemi boyunca işçi konfederasyonları ve sendikalarla çok yakın işbirliğiyle çalıştıklarını belirten Akkol, şunları kaydetti:

"Hem çalışma arkadaşlarımıza hem işletmelerimize ortak fayda yaratacak çözümler ürettik. Tıpkı salgın sürecinde olduğu gibi hepimizi yasa boğan deprem felaketinin ilk anından itibaren de işçi ve işverenler olarak el ele verdik. Sahada olduk, bölgenin yaralarının sarılmasına katkı sağlamak için dayanışma ruhuyla hareket ettik. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışma arkadaşlarımız ve işletmelerimiz ile beraber dayanışma ruhuyla ülkemizin yarınları için değer yaratmaya devam edeceğiz."

Özgür Burak Akkol, TİSK camiası ve şahsı adına tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü içtenlikle kutladığını ifade etti.