TİSK Ortak Yarınlar ödül başvuruları için süre uzatıldı

TİSK’in sosyal sorumluluk projelerini teşvik etmek amacıyla düzenlediği “Ortak Yarınlar” ödül programında başvuru süresi 9 Kasım’a kadar uzatıldı. Bu yıl “Yeni Dünyada Çalışma Hayatı” temasıyla düzenlenen programda, iş dünyasındaki dönüşümleri sosyal sorumluluk bakış açısıyla ele alan projeler yarışacak.

ANKARA (EKONOMİ) 

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) kurumsal sosyal sorumluluk projelerini özendirmek, iyi örnekleri kamuoyu gündemine taşımak hedeflerini de izlediği; firmaların sosyal sorumluluk içeren faaliyet ve projelerinin ödüllendirildiği “Ortak Yarınlar” ödül programı için başvuru süresi uzatıldı.

Yarışma hakkında detaylı bilgi ve başvurular https://www.ortakyarinlar.com web adresi üzerinde bulunuyor.

TİSK’ten yapılan yazılı açıklamada, altıncı kez yarışmanın düzenlendiği ve bu yıl belirlenen temanın “Yeni Dünyada Çalışma Hayatı” olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, başvuru süresinin 9 Kasım gününe kadar uzatıldığı belirtilerek, “TİSK Mikrocerrahi Vakfı’nın desteğiyle yürütülen Ortak Yarınlar Ödül Programı’nda, çalışma hayatındaki dönüşümlere sosyal sorumluluk perspektifinden yaklaşan, yeni nesil bakış açılarını yansıtan projeler yarışacak.TİSK’in ülkemize, çalışanlarımıza ve işletmelerimize fayda sağlamak ve iyi uygulamaları kamuoyuyla paylaşmak amacıyla yürüttüğü programa bu yıl da yoğun ilgi oldu. Kurumlardan gelen yoğun talep üzerine başvuru süresi 9 Kasım’a kadar uzatıldı” denildi.

