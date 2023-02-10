TİSK: Tüm ekosistemimizle bölge halkının ve devletin yanındayız

ANKARA (EKONOMİ) - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol, bütün üye sendika ve işyerleriyle birlikte yaşanan felaketin yaralarının sarılması için depremin ilk anından itibaren yoğun çalışma içinde olduklarını bildirdi.

“Tüm imkanlarımızla bölge halkımızın ve devletimizin yanındayız” diyen Burak Akkol, AFAD ve Kızılay ile koordinasyon içinde konteyner, çadır, ilaç, tıbbi malzeme, gıda, hijyen ürünleri ve kıyafetler başta olmak üzere çok sayıda yardım malzemesini ulaştırdıklarını bildirdi.

Yazılı bir açıklama yapan Özgür Burak Akkol, ilaç ve tıbbi malzemelere yönelik çalışmaların altını çizerek, “Tüm sektörlerimiz tüm işletmelerimiz ile desteklere devam ederken ihtiyaç alanlarındaki üreticilerimiz de milli beraberlik ruhuyla çalışmalarını sürdürüyor. Başta ilaç ve sağlık alanında faaliyet gösteren sendikalarımız aracılığıyla, ilgili kamu paydaşlarımız tarafından iletilen ihtiyaç listelerine uygun olarak, bölgeye ilaç, tıbbi malzeme, tıbbi cihaz ve mobil sağlık aracı gönderimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz” dedi.

Yine bildirilen ihtiyaçlardan olan ısınma amaçlı olarak termal battaniye, ısıtıcı, soba, akaryakıt, jeneratör ve tüpgaz sağlandığını vurgulayan Akkol, deprem bölgesinde de gıda üreticisi firmalar başta olmak üzere sendikalara üye işletmelerin seyyar mutfaklar kurarak sıcak yemek sunduğunu, inşaat sektörü şirketlerinin iş makinesi ve mobil kriz merkez araçlarını görevlendirdiğini anlattı.

TİSK Başkanı Akkol, firmaların arama kurtarma birimlerinin de görevlendirdiğini hatırlatarak, “Bölgede altyapı düzeltme faaliyetleri ile ilgili çalışmalara desteklerimiz sürüyor. Üye işletmelerimizden yüzlerce gönüllümüz de ilk günden itibaren bölgedeki arama kurtarma çalışmalarında aktif olarak görev almaya ve saha çalışmalarına destek olmaya devam ediyor.” ifadesine yer verdi.

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, ulusal düzeyde destek ve yardım yanında uluslararası paydaşlarla da irtibatta olduklarını kaydetti.