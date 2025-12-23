Tiyatro oyuncusu ve yönetmeni Nedret Denizhan hayatını kaybetti

İBB Şehir Tiyatroları, duayen sanatçı Nedret Denizhan’ın vefatıyla ilgili olarak, “Tiyatromuzun değerli sanatçılarından Nedret Denizhan’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk tiyatrosuna başsağlığı dileriz” açıklamasını yaptı.

Denizhan için 25 Aralık saat 11.00’de Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde tören düzenlenecek. Cenaze namazı ise aynı gün Üsküdar Şakirin Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak ve Hekimbaşı Mezarlığı’na defnedilecek.

Nedret Denizhan kimdir?

Sanatçı, 1946'da İstanbul'da doğdu. Henüz 8 yaşındayken İBB Şehir Tiyatroları Çocuk Bölümü'nde tiyatroya başladı. 10 kadar çeşitli oyunlarda oyuncu ve reji asistanı olarak çalıştıktan sonra 1964 yılında Aydın Gün'ün isteğiyle Şehir Operası'na geçti. Konduvitlik ve reji asistanlığı yaptı, operetlerde rol aldı.

Şehir Operası'nın kapanmasından sonra Denizhan, tekrar Şehir Tiyatrolarına döndü ve oyunculuğun yanı sıra yardımcı yönetmenlik ve sahne direktörlüğünde görev aldı.

Nedret Denizhan, 1974'te Muhsin Ertuğrul tarafından eğitim için Almanya'ya gönderildi. 1977'de yönetmenliğe başladı. 1980-1988 arasında yönetmenliğin yanı sıra dramaturgluk görevini de sürdürdü. Radyo tiyatrosu ve film seslendirme yönetmenliği de yaptı.

Sanatçının Şehir Tiyatrolarından yönettiği oyunlar arasında "İçerdekiler", "Çulsuzlar", "Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe", "Şampiyonlar", "Bir Garip Oyun", "Küçük Nasrettin", "Derya Gülü", "Sekiz Kadın", "Kim Kimi Kimle", "Yaprak Dökümü", "Balıkesir Muhasebecisi", "Kahvehane", "Figaro'nun Düğünü", "Öyle Bir Nevcivan", "İkili Oyun", "Vişne Bahçesi", "Kralın Kısrağı", "Döne Döne Oskar", "Patavatsız Hanımefendi", "Bisküvi Adam" ve "Cibali Karakolu" yer alıyor

Oynadığı oyunlar arasında ise "Yerma", "Kubilay", "Dünyanın Düzeni", "Oyuncakçı Dede", "Cyrano de Bergerac", "Fazilet Eczanesi", "Tarla Kuşu", "Büyük Çınar", "Sonuna Kadar", "Atinalı Timon", "Sinekler", "Venedik Taciri", "Ah Baba Vah Baba" ve "Kralın Kısrağı" yer alıyor.