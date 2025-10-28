Tiyatro sanatçısı Eda Saraç, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla tutuklandı

Piri Reis Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yapan tiyatro sanatçısı Eda Saraç'ın 25 Ekim 2025 akşamı Harbiye’deki sahnesine yetişmeye çalışırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul programı kapsamında alınan güvenlik önlemleri nedeniyle kurulan bariyerlerde polisle tartıştıği öne sürüldü.

Geçişine izin verilmemesi üzerine çıkan tartışmanın ardından polis müdahalesiyle gözaltına alınan Saraç’ın bu sırada ellerinin arkadan kelepçelenip darp edildiğine dair iddialar gündeme geldi.

Bir gece Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde nezarette tutulan sanatçı, ertesi gün “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla savcılığa sevk edildi.

Eda Saraç, tiyatro izlemek için çıktığı evinden bugün Bakırköy Kadın Kapalı CİK’e götürülmektedir.



Gözaltı sebebi yok, tutuklama şartları yok, somut delil yok, gerekçe yok, suç yok, HUKUK YOK!



Soyut beyana bir kişinin özgürlüğünü çalıyorsunuz, elbet hesaplaşacağız! https://t.co/uJBW4XzP1p pic.twitter.com/gzXO3qwZPg — Av. M. Atahan Öztürk (@AtahanOzturkk) October 26, 2025

27 Ekim 2025’te Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde hâkim karşısına çıkan Saraç, savcılığın talebi üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Duruşmada, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya’nın yanı sıra, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Antalya Milletvekili Aliye Coşar, İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, Mersin Milletvekili Gülcan Kış, İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen ve Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara da yer aldı.

"Bir sanatçının sahnesine yetişmeye çalışırken bariyerlere itiraz etmesi neden cumhurbaşkanına hakaret sayılıyor?"

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, duruşma çıkışında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bu, Türkiye’de hukukun artık iktidarın keyfiyetine teslim edildiğinin açık göstergesidir. Bu ülkede ifade özgürlüğü ve kadın hakları iktidarın tahammülsüzlüğü karşısında hedef haline gelmiştir. Eda Saraç yalnız değildir. Hukuksuzluğa ve keyfi uygulamalara karşı mücadelemiz sürecek ve adalet er ya da geç tecelli edecektir. Bir sanatçının sahnesine yetişmeye çalışırken bariyerlere itiraz etmesi neden cumhurbaşkanına hakaret sayılıyor? Adalet eleştiriyi cezalandırmak için değil, hakkı ve hukuku korumak için vardır.”