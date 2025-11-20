TKP'den Belediye Başkanı seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu hakkında suç duyurusu

İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri, Tunceli Belediyesi’nde geçtiğimiz yıl Aralık ayında başlattıkları incelemeyi Haziran ayında tamamladı. İnceleme raporuna göre, TKP’den Belediye Başkanı seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu’nun görev süresinde 145 kişiyi usulsüz şekilde işe aldığı ve işçi giderlerinin belediye gelirlerinin yüzde 84’üne denk geldiği belirlendi. Bu durumun kamuya ciddi zarar verdiği tespit edildi. Müfettişler, Maçoğlu hakkında 86 milyon 620 bin lira tutarında kamu zararına yol açtığı gerekçesiyle Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu ve aynı miktarda zimmet çıkarıldı.

Belediyeye ait şirkete toplamda 500 bin liralık ceza kesildi

Fatih Mehmet Maçoğlu, Tunceli Belediyesi’ne dilekçeyle başvurarak itirazda bulundu. Maçoğlu'nun itirazı, Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl tarafından reddedildi. İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede de Tunceli Belediyesi'nin 2019 ile 2024 yılları arasında 145 işçiyi duyuru yapılmadan ve ilana çıkılmadan işe aldığı gerekçesiyle belediyeye ait şirkete toplamda 500 bin liralık ceza kesildi. Ayrıca işçi alımlarında duyuru yapması konusunda da belediyeye uyarı yapıldı. Belediyeye kesilen cezanın itiraz başvurusunu, Tunceli Sulh Ceza Hakimliği reddetti.

3 milyon 206 bin liralık zimmet çıkarıldı

İncelemede ayrıca yerine kayyum atanan DEM Parti'li Cevdet Konak'a, önceki dönemde atanan kayyumun işine son verdiği 8 işçiyi geri işe aldığı gerekçesiyle 2 milyon 84 bin lira, Maçoğlu'nun İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adaylığı sürecinde yerine vekaleten bakan Ali İhsan Bayır'ın da toplu işçi sözleşmesinde işlere yüksek oranda zam yaptığı gerekçesiyle 3 milyon 206 bin liralık zimmet çıkarıldı. Savcılığın konuya ilişkin soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.