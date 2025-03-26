TKP'li 7 öğrenci gözaltına alındı

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için yapılan eylemlere katılan kişilere yönelik gözaltı operasyonları sürüyor.

Türkiye Komünist Partisi (TKP), üniversite öğrencisi olan yedi üyesinin erken saatlerde evlerine yapılan operasyonla gözaltına alındığını açıkladı. Açıklamada, üniversite öğrencileri Abuzer Görgüç, Kadir Tunç Yağcı, Fatma Oğuzhan, Elif Eylül Gül, Rabia Yağmur Özbağçe, Mustafa Kürşat Çeri ve Emirhan Çelik'in gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü kaydedildi.

"Bütün arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır"

TKP'den yapılan sosyal medya paylaşımında da "Bu sabah yedi üniversiteli parti üyemiz ve gönüllümüz daha evlerinden gözaltına alındı. İktidar, sokaklarda memleketine sahip çıkan on binlerce gence baskı yoluyla boyun eğdiremeyecek. Gençleri derhal serbest bırakılsın" denildi.

Gözaltıların ardından Türkiye Komünist Gençliği (TKG) de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Öğrenciler seçme ve seçilme hakkının gasp edilmesine; ülkenin keyfi, hukuksuz, belirsiz bir karanlığa hapsedilme girişimlerine karşı adımlarını sıklaştırmaya devam edecek. Yalanlarınızla, iftiralarınızla, hukuk dışı uygulamalarınızla tarihe geçtiniz" ifadelerini kullandı.