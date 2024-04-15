TMO 27 bin ton fındığı ihaleyle satacak! İşte fiyatı...

Satışların Trabzon, Ordu, Samsun ve Sakarya Başmüdürlüklerinde yapılacağı belirtilen TMO açıklamasında yarın başlayacak başvuruların son gün ise 24 Nisan olarak bildirildi.

TMO’nun internet sitesinde yapılan açıklamada “Kabuklu fındık ihracatının kesintiye uğramaması, piyasaların düzenlenmesi ile birlikte ülkemiz ve bölge ekonomisine katkı sağlamak için stoklarımızda bulunan kabuklu fındıkların yaklaşık 27 bin tonluk kısmı 16.04.2024 tarihinden itibaren, 2023 mahsulü Levant kalite kabuklu fındıklar için 130,00 TL/Kg, 2022 mahsulü Levant kalite kabuklu fındıklar için 124,00 TL/Kg, fiyatlarla, %50 sağlam iç fındık esasına göre KDV hariç olmak üzere peşin bedel mukabilinde talep toplama yöntemi ile satışa açılmıştır” denildi.

Yüzde 10 teminat isteniyor

Açıklamada şu bilgilere yer verildi, “Firmalar talep ettiği ürün miktarına karşılık gelen bedelin %10’unu TMO hesaplarına yatırdıklarına dair dekont ile birlikte 22.04.2024 tarihi mesai bitimine kadar ürün almak istedikleri Başmüdürlüğümüze yazılı olarak müracaatta bulunacak olup ürün bedelini yatıran firmalara, 24.04.2024 tarihinden itibaren teslimatlar yapılacaktır. Numune talep edilmesi halinde KDV dâhil 200,00 TL/Kg fiyattan en az 5 kg olacak şekilde karşılanacaktır. Satışlar; Trabzon, Ordu, Samsun ve Sakarya Başmüdürlüklerimizce yapılacaktır. Satışlarla ilgili detaylı bilgi almak için aşağıda yer alan iletişim bilgileri verilen Başmüdürlüklerimiz ile irtibata geçilebilecektir.”