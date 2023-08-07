TMO Kocaeli Başmüdürlüğü liman silosunda patlama

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda patlama meydana geldi.

İlçenin sahil kesiminde saat 14.40 sıralarında TMO Kocaeli Başmüdürlüğü liman silosunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Yoğun duman ve toz bulutuna neden olan patlama sonucu bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlamada 3'ü ağır 12 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, gazetecilere açıklama yaptı.

İlk andan itibaren sağlık, UMKE, AFAD, arama kurtarma ve itfaiye ekiplerinin süratle bölgeye intikal ettirildiğini aktaran Yavuz, "Arkasından hemen vakit geçirmeksizin bölgeye geldim. Arkadaşlarımızı süratle olay yerinden kurtardık ve ambulanslarla en kısa sürede sağlık teşkilatlarına gönderdik. Şu ana kadar 10 yaralımız mevcut. 2 tanesinin durumunun biraz daha ağır olduğunu söylemem gerekir. Diğer yaralılarının durumuyla ilgili de sağlık kuruluşları takiplerini yapıyor. Yaralılarımızı bizatihi görme imkanım da oldu. Öncelikle 'geçmiş olsun' dileklerimi iletmek istiyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." şeklinde konuştu.

Yavuz, bölgede güvenlik birimlerinin gerekli tedbirlerini aldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şu anda enkaz altında hiç kimsenin olmadığını belirtmek istiyorum. Kontrollerimiz, personel sayımı gerçekleştirildi. Enkaz altında kimse olmadığını değerlendiriyoruz. Bu konunun uzmanlarıyla da yaptığımız görüşmede ve alanda yapılan teknik incelemede buğday tozu sıkışması kaynaklı bu tür patlamaların olabileceği değerlendiriliyor. Bunun dışında bir patlama olduğuna dair şu anda bir emare söz konusu değil ama konunun uzmanları da elbette çok yönlü olarak olaya bakıyorlar ama bizim değerlendirmemiz, buğday tozu sıkışmasından kaynaklı bir patlama olduğu yönündedir. Şu anda arkadaşlarımız soğutma çalışmalarına devam ediyor."

Vali Yavuz, gazetecilerin bölgede yeni patlama riski olup olmadığı sorusuna, "Elbette bunu şu anda öngörmüyoruz ancak tedbirlerimiz mevcut. Anlık müdahale edebilecek imkanlara sahibiz." yanıtını verdi.

“Limanlardaki gemilerde sorun yok”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kocaeli’de TMO silolarında yaşanan patlamayla ilgili yaptığı açıklanmada, limanda bulunan gemilerde herhangi bir sorun bulunmadığını bildirdi.

Açıklamada, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KIYEM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunun olay yerine yönlendirildiği belirtilirken, İstanbul Kuruçeşme’de bulunan Nene Hatun acil müdahale gemisi ile Tuzla’da konuşlu bulunan Şark römorkörünün de kalkışa hazır beklediği kaydedildi.

12 kişi yaralandı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın bölgede ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Yaralı sayısının 12'ye çıktığı bilgisini veren Büyükakın, "12 yaralımız var maalesef. Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Büyükakın, ekiplerin gerekeni yaptığını, ilave önlemlerin alındığını aktararak, "Patlama sırasında merkezdeydim, olur olmaz haberini aldım detayları zaman içerisinde öğreneceğiz." ifadelerini kullandı.