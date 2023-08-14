TMO patlamasında can kaybı 2'ye yükseldi
Kocaeli'deki TMO silosunda meydana gelen patlamada ağır yaralanan Elif Dayıoğlu yaşamını yitirdi.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) silosundaki patlamada yaralanan 12 kişiden biri olan Elif Dayıoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Toprak Mahsulleri Ofisi silolarında 7 Ağustos’ta meydana gelen patlamada 3'ü ağır 12 kişi yaralanmış, TMO'nun 60 silosundan 13'ü etkilenmişti. Yaralılardan 6'sı taburcu edilmiş, yoğun bakımdaki 3 yaralıdan Ekrem Kalkan 9 Ağustos'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Patlamada yaralanan Elif Dayıoğlu da, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Böylece patlamada yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükselmiş oldu.
4 yaralının ise Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.